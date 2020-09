Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) konnte sich im Juli aus einer dreiecksförmigen Konsolidierung nach oben arbeiten und mit einer ersten starken Kaufwelle den Zwischenwiderstand bei 2.084 USD überwinden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein Anstieg an die wichtigen Hürden bei 2.248 und 2.311 USD und der Start einer weiteren dreiecksförmigen Seitwärtsphase gefolgt. Diese sei zuletzt ebenfalls nach oben aufgelöst und mit dem kurzzeitigen Ausbruch über 2.311 USD ein weiteres bullisches Signal generiert worden.



Nach einem Pullback an die obere Begrenzung der Dreiecksformation dürfte sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen mit einem klaren Ausbruch über 2.311 USD fortsetzen. Anschließend wäre zunächst ein Anstieg bis 2.405 USD zu erwarten. Werde die Marke überschritten, könnte der Aufwärtstrend bis 2.540 USD und darüber bereits an den übergeordneten Widerstand bei 2.639 USD führen. Aktuell wären die Ausbruchschancen erst bei einem Rückfall unter 2.175 USD unterbunden und damit eine weitere Korrektur bis 2.084 USD die Folge. Hier könnte der nächste Aufwärtstrend starten. Darunter käme es allerdings zu einem Einbruch bis 1.997 USD. (04.09.2020/ac/a/m)

