Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Zwei gewaltige Kursbewegungen bestimmten den März bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD): Der enorme Einbruch von 2.875 USD bis 1.491 USD und die anschließende steile Erholung bis an den Widerstand bei 2.405 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither werde dieser Anstieg in einer volatilen Abwärtsbewegung korrigiert, die den Wert aktuell an die Unterstützungszone bei rund 1.800 USD zurückführe.



Durch den Rückfall unter 1.884 USD sei bei Palladium ein kurzfristiges Verkaufssignal generiert worden, dem bei einem erneuten Einbruch unter das Korrekturtief bei 1.763 USD ein Abverkauf bis 1.600 und darunter bis 1.491 USD folgen könnte. Damit könnte der Abverkauf seit dem Allzeithoch jedoch zu Ende gehen. Sollte der Wert dagegen jetzt über die Hürde bei 1.884 USD ausbrechen, wäre eine Erholung bis 2.041 und 2.084 USD denkbar, ehe die Bären dort wieder aktiv werden könnten. (15.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >