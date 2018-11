Tradegate-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:

0,734 Euro -0,54% (15.11.2018, 15:43)



NYSE-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:

USD 0,83 -0,57% (15.11.2018, 15:55)



ISIN Palatin Technologies-Aktie:

US6960774031



WKN Palatin Technologies-Aktie:

A1C538



Ticker Symbol Palatin Technologies-Aktie Deutschland:

PTNA



NYSE-Ticker-Symbol Palatin Technologies-Aktie:

PTN



Kurzprofil Palatin Technologies Inc.:



Unternehmens Palatin Technologies Inc. (ISIN: US6960774031, WKN: A1C538, Ticker Symbol: PTNA, NYSE-Ticker-Symbol: PTN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Palatin Technologies beschäftigt sich mit der Entwicklung von zielgerichteten, rezeptorspezifischen Peptidtherapeutika zur Behandlung von Krankheiten mit erheblichem medizinischem Bedarf und kommerziellem Potenzial. Das Hauptprodukt des Unternehmens in der klinischen Entwicklung ist Bremelanotid zur Behandlung prämenopausaler Frauen mit vermindertem sexuellem Verlangen (HSDD). (15.11.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Palatin Technologies-Aktienanalyse von Analyst John Newman von Canaccord Genuity:John Newman, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Palatin Technologies Inc. (ISIN: US6960774031, WKN: A1C538, Ticker Symbol: PTNA, NYSE-Ticker-Symbol: PTN) weiterhin zu kaufen.Die FDA habe von Palatin Technologies Inc. zusätzliche Daten einer Phase 1-Studie mit Vyleesi angefordert. Partner AMAG Pharmaceuticals gehe von einer Verzögerung im Zulassungsprozess von drei bis sechs Monaten aus. Trotz des Dämpfers sehen die Analysten von Canaccord Genuity Vyleesi in einer guten Position um eine Zulassung zu erhalten, unabhängig von der Prüfung der zusätzlichen Ergebnisse der Phase 1-Studie. Falls die Daten negativ seien könnte es aber zu Einschränkungen des Anwendungsbereichs kommen.Analyst John Newman geht von einer Zulassung am 23. März 2019 und einer Vermarktung ab dem zweiten Quartal 2019 aus. Der chinesische Markt werde bei der Bewertung noch nicht berücksichtigt. Die Palatin zur Verfügung stehenden Barmittel sollten ausreichend um die Geschäftsaktivitäten in 2019 zu finanzieren.Die Analysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Palatin Technologies-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 6,00 USD.