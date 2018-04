NYSE-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:

USD 1,37 +10,93% (09.04.2018, 17:26)



ISIN Palatin Technologies-Aktie:
US6960774031

US6960774031



WKN Palatin Technologies-Aktie:
A1C538

A1C538



Ticker Symbol Palatin Technologies-Aktie Deutschland:
PTNA

PTNA



NYSE-Ticker-Symbol Palatin Technologies-Aktie:
PTN

PTN



Kurzprofil Palatin Technologies Inc.:



Unternehmens Palatin Technologies Inc. (ISIN: US6960774031, WKN: A1C538, Ticker Symbol: PTNA, NYSE-Ticker-Symbol: PTN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Palatin Technologies beschäftigt sich mit der Entwicklung von zielgerichteten, rezeptorspezifischen Peptidtherapeutika zur Behandlung von Krankheiten mit erheblichem medizinischem Bedarf und kommerziellem Potenzial. Das Hauptprodukt des Unternehmens in der klinischen Entwicklung ist Bremelanotid zur Behandlung prämenopausaler Frauen mit vermindertem sexuellem Verlangen (HSDD).









(09.04.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Palatin Technologies-Aktienanalyse von Analyst Joseph Pantginis von H. C. Wainwright & Co.:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Joseph Pantginis, Aktienanalyst von H.C. Wainwright & Co., die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Palatin Technologies Inc. (ISIN: US6960774031, WKN: A1C538, Ticker Symbol: PTNA, NYSE-Ticker-Symbol: PTN) im Rahmen einer Ersteinschätzung zu kaufen.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. sind der Ansicht, dass die Risiken bei bremelanotide, das Kernprodukt von Palatin Technologies Inc. zur Behandlung von vermindertem sexuellem Verlangen bei Frauen (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD), mittlerweile erheblich gesunken sind.Nach Meinung von Analyst Joseph Pantginis werden die erwarteten Katalysatoren vom Aktienkurs noch nicht reflektiert.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. nehmen in ihrer Palatin Technologies-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 5,00 USD.Börsenplätze Palatin Technologies-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:1,09 Euro +9,11% (09.04.2018, 17:22)Tradegate-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:1,10 Euro +9,89% (09.04.2018, 17:26)