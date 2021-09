Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (10.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US- Tech-Unternehmens Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Kritik von Datenschützern habe die britische Regierung einen umstrittenen Vertrag mit Palantir gekündigt, wie CNBC berichte. Bereits im vergangenen August habe das britische Ministerium für Gesundheit und Soziales demnach eine Ausschreibung veröffentlicht, um das genutzte System von Palantirs Adult Social Care Dashboard zu dem vom britischen Verteidigungsgiganten BAE Systems entwickelte EDGE-System zu wechseln.Wie inzwischen bekannt sei, habe sich die Londoner IT-Beratung Mozaic Services den Auftrag im Wert von 100.000 Pfund gesichert. Die Datenmigration solle bis zum 30. September abgeschlossen sein, der Vertrag mit Palantir hätte sich an diesem Datum ursprünglich automatisch verlängert.An der Börse hätten die Anleger am Freitag auf die Nachricht gelassen reagiert. Die Palantir-Aktie habe an der NASDAQ um rund 1,5 Prozent auf 26,52 Dollar angezogen. Damit nähmen die Papiere wieder Kurs auf das Juni-Hoch bei 27,50 Dollar. Gelinge ein nachhaltiger Sprung darüber, dürfte die Palantir-Aktie ihren jüngsten Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Aus charttechnischer Sicht könnte es anschließend zu einem Gap-Close im Bereich von 30 bis 31,91 Dollar kommen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link