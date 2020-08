In H1/2020 habe Palantir demnach 125 Kunden gehabt, "darunter einige der größten und bedeutendsten Institutionen der Welt". Das Unternehmen sei 2003 gegründet worden - und die erste Software-Plattform mit dem Namen Gotham sei speziell für Analysten beim Militär und in Geheimdiensten entwickelt worden, um große Datenmengen auszuwerten. "Sie suchten nach Nadeln nicht in einem, sondern in Tausenden Heuhaufen", beschreibe es Palantir in dem Börsenprospekt.



Palantir habe erstmals Details zum Zahlenwerk bekannt gegeben. Es sei mit einem fulminanten Start zu rechnen. Die Aussicht, dass viele Verträge mit Kunden dauerhaft und lukrativer ausgestaltet werden könnten, sollte die Story antreiben, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2020)



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. ist ein privat geführter US-Anbieter von Software und Dienstleistungen, der sich auf die Analyse großer Datenmengen (Big Data) spezialisiert. (26.08.2020/ac/a/n)



