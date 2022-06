Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Zusammen mit dem gesamten Tech-Markt habe sich zuletzt auch der Kurs der Palantir-Aktie etwas erholen können. Besonders stark laufe es heute: Im US-Handel lege Palantir zeitweise rund 9 Prozent zu. Zu dieser Entwicklung dürfte auch eine aktuelle Erfolgsmeldung des Unternehmens für Datenanalyse beigetragen haben.Das U.S. Space Systems Command habe seinen Vertrag mit Palantir aufgestockt. Ursprünglich hätten 54 Millionen Dollar fließen sollen, jetzt würden es insgesamt 175 Millionen. Palantirs Plattform werde mindestens bis März 2023 den Schutz der nationalen Sicherheit unterstützen.Palantir sei geheimnisumwittert. Die Erfolgsmeldung unterstreiche aber einmal mehr, dass das Unternehmen mit seinen Angeboten überzeugen könne. Die Aktie sei derzeit jedoch keine "Aktionär"-Empfehlung. Es wird vor allem auf die Entwicklung des Tech-Sektors insgesamt ankommen, wenn die Palantir-Aktie zurück in einen nachhaltigen Aufwärtstrend finden soll, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link