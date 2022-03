NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (18.03.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palantir-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) charttechnisch unter die Lupe.Ausgewählte "gefallene Engel" aus dem Technologiesektor seien derzeit wieder einen Blick wert. In diese Kategorie falle aus Sicht der Analysten die Palantir-Aktie. Schließlich würden die Kursverluste seit dem Rekordhoch vom Januar 2021 bei 45 USD dramatisch ausfallen. Im Bereich der runden Marke von 10 USD zeige das Papier nun aber Anzeichen einer Stabilisierung. Die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 9,75/10,27 USD würden gegenwärtig die Chance auf die Ausprägung eines kleinen Doppelbodens bieten. Um das beschriebene Umkehrmuster abzuschließen, sei ein Sprung über den Widerstandsbereich aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 12,28 USD) und dem Hoch vom 1. März bei 12,52 USD notwendig. Gelinge der Befreiungsschlag, dann ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von gut 15 USD. Auf eine positive Weichenstellung lasse bereits jetzt der Bruch des kurzfristigen Baissetrends (akt. bei 11,82 USD) hoffen, denn dadurch wurde gleichzeitig eine Keilformation komplettiere. Die positiven Divergenzen seitens des RSI und des MACD würden ebenfalls eine Gezeitenwende andeuten. Um die günstige Ausgangslage nicht zu verspielen, gelte es in Zukunft, das jüngste Aufwärtsgap bei 10,94/10,85 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:11,138 EUR +1,05% (18.03.2022, 08:38)