Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

25,20 EUR -5,26% (27.11.2020, 17:18)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

30,26 USD +4,17% (27.11.2020, 17:03)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (27.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Börse habe schon viele erfolgreiche IPOs erlebt. Doch es gebe nicht so viele Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar, die innerhalb von zwei Monaten über 350 Prozent zugelegt hätten. In dieser Hinsicht sei der amerikanische Softwareanbieter Palantir eine seltene wie positive Ausnahmeerscheinung.Auch heute würden die unermüdlichen Bullen die Palantir-Aktie zu neuen Höchstständen treiben. Aktuell notiere das Papier bei 32,37 Dollar und damit mehr als zehn Prozent im Plus. Das Intraday-Hoch habe bei 33,50 Dollar gelegen. Angesichts der starken Aufwärtsdynamik und des positiven Gesamtmarkt-Umfelds scheine ein Ende der Rallye noch nicht in Sicht sein.Eines der Gründe für die gestrige Rallye sei das bullishe Sentiment der Optionshändler, die laut Bloomberg nach wie vor vermehrt Call-Optionen auf Palantir kaufen würden.Palantir sei angesichts des starken Kursanstiegs mittlerweile recht teuer. Das 2021er-KUV liege bei rund 30. Das charttechnische Bild und das operative Geschäft seien jedoch nach wie vor stimmig. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR hat die Aktie mittlerweile über 130 Prozent zugelegt. Investierte lassen bei der Palantir-Aktie die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link