NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

24,25 USD -9,35% (09.11.2021, 22:10)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Palantir habe fast alles richtig gemacht: Man habe Neukunden hinzugewonnen und bei den Umsätzen ordentlich um knapp über 30% auf 392 Mio. USD zulegen können. Der Gewinn je Aktie habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Aussichten für das 4. Quartal seien nicht schlecht. Trotzdem sei die Palantir-Aktie unter Druck geraten. Das scheint nämlich zu wenig zu sein - Anleger haben mit noch mehr gerechnet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 09.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:20,945 EUR -9,25% (09.11.2021, 21:58)