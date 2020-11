Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (26.11.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Palantir: Erst gezaudert, dann durchgestartet - AktienanalyseMit großer Spannung wurde im September in den USA der Börsengang von Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Zu den Großkunden des Datenanalyse-Anbieters würden neben Unternehmen und dem National Institutes of Health auch die US-Regierung sowie das US-Militär zählen. Die Papiere seien mit 10 Dollar starteten in den Handel gestartet. Zwar habe der Kurs das Niveau bis zum Ende des ersten Handelstages nicht ganz behaupten können. Dennoch habe auch der Schlusskurs über dem Niveau der letzten Finanzierungsrunde im September (9,17 Dollar) gelegen. Auf dieser Basis habe sich ein Börsenwert von rund 21,5 Mrd. Dollar errechnet - etwa das 20-fache des Jahresumsatzes. Das habe erst einmal verdaut werden müssen. Nachdem sich die Palantir-Aktie in den ersten Wochen nach dem IPO schwergetan habe, sei sie Anfang November plötzlich in die Gänge gekommen.Der Kursanstieg sei mit guten Quartalszahlen - die ersten seit dem Börsengang - untermauert worden: Der Umsatz sei im dritten Quartal um 52 Prozent auf 289 Mio. Dollar geklettert und habe damit oberhalb der hauseigenen Prognosespanne gelegen. Der Verlust habe sich allerdings auf 847 Mio. Dollar ausgeweitet, was hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang im September geschuldet gewesen sei. Im Vorjahreszeitraum habe der Verlust "nur" 140 Mio. Dollar betragen. Der Umsatzausblick für das Gesamtjahr sei angehoben worden. Palantir rechne nun mit mindestens 1,07 Mrd. Dollar statt 1,05 Mrd. Dollar.Freilich ändere das nichts an der ambitionierten Bewertung der Firma. Doch da Wall Street die Palantir-Aktie nun offensichtlich entdeckt hat, könnte sich der Aufwärtstrend durchaus fortsetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2020)