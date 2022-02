Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Um die 13 Dollar habe sich der Kurs der Palantir in den vergangenen Handelstagen eingependelt. Abseits der üblichen kursbewegenden Ereignisse an der Börse stehe diese Woche auch ein unternehmensspezifischer Termin an: Am Donnerstag veröffentliche Palantir vor Handelsbeginn in den USA seine Ergebnisse für das vierte Quartal.Analysten seien im Vorfeld überwiegend skeptisch. Dementsprechend würden einige Anleger bereits auf einen Ausschlag nach oben spekulieren, falls die Zahlen überzeugend ausfallen würden. Doch selbst mit einem Sprung in den Bereich von 14 bis 17 Dollar wäre die Aktie noch nicht aus dem Abwärtstrend raus.Anleger dürften mehrheitlich erwarten, dass Palantir - wie gewohnt - die Schätzungen übertreffe. Viel werde für die Entwicklung der Palantir-Aktie diese Woche auch davon abhängen, welche Nachrichten es von der FED und aus der Ukraine gebe. Grundsätzlich seien wachstumsstarke, ambitioniert bewertete Tech-Unternehmen an der Börse derzeit nicht sonderlich gefragt. Insofern sei Vorsicht geboten, auch wenn Palantir für die kommenden Jahre jeweils mehr als 30 Prozent Umsatzwachstum anstrebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.