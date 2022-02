Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (17.02.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktie stürzt nach gemischten Quartalsergebnissen vorbörslich ab - AktiennewsDie Aktien von Palantir (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) fielen vorbörslich kurzzeitig um 14%, nachdem das Softwareunternehmen seinen Umsatz im vierten Quartal schneller als erwartet steigern konnte, die Gewinnzahlen die Anleger jedoch enttäuschten, so die Experten von XTB.Bereinigt um aktienbasierte Vergütungen und andere Ausgaben habe der Gewinn bei 2 Cents pro Aktie gelegen, während die Märkte laut FactSet einen Gewinn von 4 Cents pro Aktie erwartet hätten. Der Nettoverlust habe sich auf 156 Mio. Dollar belaufen, der verwässerte Verlust pro Aktie auf 0,08 Dollar.Der Umsatz des Unternehmens sei um 34% auf 432,9 Mio. Dollar gegenüber 322,1 Mio. Dollar im Vorjahr gestiegen. Von FactSet befragte Analysten hätten 417,7 Mio. Dollar erwartet.Für das Gesamtjahr 2021 habe der Umsatz bei 1,5 Mrd. Dollar, ein Plus von 41% gegenüber 2020, der Nettoverlust bei 520 Mio. Dollar und der Verlust pro Aktie bei 0,27 Dollar gelegen.Für das laufende Quartal erwarte Palantir einen Umsatz in der Größenordnung von 443 Dollar und eine bereinigte operative Marge von 23%. Für das gesamte Geschäftsjahr werde eine bereinigte operative Marge von 27% angestrebt, wobei langfristig ein jährliches Umsatzwachstum von 30% oder mehr bis 2025 erwartet werde.Viele Analysten seien jedoch besorgt über die Abhängigkeit des Unternehmens von großen Verträgen mit einer kleinen Anzahl von Kunden, einschließlich der Abhängigkeit von Regierungsverträgen, die den Umsatzfluss unsicher machen würden.Die Aktie von Palantir sei nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen vorbörslich um 14,00% abgestürzt, doch sei es den Käufern gelungen, einige Verluste auszugleichen. Derzeit teste der Kurs die untere Grenze der Dreiecksformation. (Quelle: xStation 5)