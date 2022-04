"Die Partnerschaft mit Carahsoft und seinen Wiederverkäufern wird es Palantir ermöglichen, den Wert, den das Channel-Ökosystem mit sich bringt, in vollem Umfang zu nutzen und den Behörden die Möglichkeit zu bieten, mit ihren vertrauten Partnern zusammenzuarbeiten und mehr Optionen zu haben, wie sie unsere gemeinsamen Lösungen beschaffen können", habe Jennifer Talley, Head of USG Channel and Distribution bei Palantir gesagt.



Lauren Penneys, Head of Sales, U.S. Government bei Palantir, habe hinzugefügt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Carahsoft, da wir in Wachstum investieren und neue Wege zum Markt schaffen, die den Zugang zu Palantirs erstklassiger Software verbessern."



"Mit der Aufnahme von Palantir in unser Angebot haben Regierungsbehörden nun Zugang zu den Big-Data-Lösungen von Palantir, um ihre Ziele zu erreichen", habe Maryam Emdadi, Vice President von Carahsoft gesagt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Palantir und unseren Wiederverkäufern, um der Regierung unternehmenskritische Technologie zu liefern und die Behörden dabei zu unterstützen, ihre digitale Modernisierungsstrategie voranzutreiben."



Der Aktienkurs befinde sich seit Ende September 2021 in einem Abwärtstrend und sei gegenüber den jüngsten Höchstständen um fast 75% gefallen. Am ersten Tag der russischen Invasion in der Ukraine sei der Kurs auf 9,30 USD abgestürzt, doch seitdem würden die Käufer versuchen, die jüngsten Verluste auszugleichen. Gegenwärtig sei ein Doppelboden und ein Ausbruch über die obere Grenze des Abwärtstrendkanals zu beobachten. Der Preis sei auch über den lokalen Widerstand bei 14,00 USD ausgebrochen, der mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement zusammenfalle. Wenn sich die derzeitige Stimmung durchsetze, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 17,5 USD beschleunigen, die durch das 38,2%-Retracement markiert sei (Quelle: xStation 5).



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

13,404 EUR +0,54% (05.04.2022, 15:50)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,55 USD -0,55% (05.04.2022, 15:37)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (05.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktie steigt seit Beginn des Ukraine-Kriegs um 50% - AktiennewsPalantir (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) ist einer der größten Anbieter von Sicherheits- und Datenanalysesystemen für staatliche und private Kunden, so die Experten von XTB.Das Unternehmen bleibe ein Hauptauftragnehmer für Datenverarbeitungssysteme für US-Bundesbehörden und sei am 1. April 2022 eine Partnerschaft mit Carashoft Technologies eingegangen:- Carahsoft sei am 31. August 2020 in das 13-Milliarden-Dollar-Programm des Verteidigungsministeriums aufgenommen worden, das darauf abziele, Software und technische Unternehmensdienstleistungen für die US-Armee bereitzustellen; das Unternehmen habe eine Reihe weiterer Finanzmittel für die Implementierung von Weltraummissionen und Informationssystemen erhalten.- Die Partnerschaft mit Carahsoft Technologies sei ein strategischer Schachzug und werde den Einfluss des Unternehmens im US-Verteidigungsministerium und bei der NASA durch seine Vertriebsorganisation potenziell erweitern.- Palantir habe außerdem am 1. April seinen ersten KI-fähigen Satelliten über die von Elon Musk betriebene Falcon 9-Rakete von SpaceX gestartet und wolle sich künftig auf die Weltraumforschung konzentrieren.- Die Software von Palantir habe unter anderem dazu beigetragen, Impfstoffe gegen COVID-19 zu verteilen, ermögliche automatisierte Entscheidungsfindungen des Pentagons auf der Grundlage verarbeiteter Armeedaten und unterstütze Geheimdienstoperationen und staatliche Sicherheitseinrichtungen.- Inzwischen sei Palantir auch im zivilen Bereich tätig und konzentriere sich auf Datenanalyse und Cybersicherheit.- Die Aktie von Palantir werde immer noch fast 60% unter ihrem Allzeithoch vom Februar 2021 gehandelt.- Der Ausverkauf habe sich beschleunigt, nachdem das Unternehmen gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht habe und Bedenken hinsichtlich des Umsatzwachstums geäußert habe.