Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

12,02 EUR -0,50% (14.11.2019, 14:51)



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

12,04 EUR -0,66% (14.11.2019, 14:37)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (14.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin spekulativ zu kaufen.Nach dem rasanten Wachstum im ersten Halbjahr habe sich die Dynamik bei PVA TePla im dritten Quartal scheinbar beruhigt. Doch das nur geringe Umsatzwachstum (+6 Prozent) und der Rückgang des Quartalsergebnisses seien ausschließlich auf zwei Sonderfaktoren (planmäßige Lieferpause bei der Abarbeitung des Kristallzuchtauftrags sowie eine verzerrte Vergleichsgrundlage durch den hohen Einmalgewinn in Q3/2018) zurückzuführen und dürften im Gesamtjahr kaum ins Gewicht fallen.Wie um dies zu bekräftigen, habe PVA TePla im Rahmen des Neunmonatsberichts seine Prognose für dieses Jahr angehoben und strebe nun bei einem Umsatz von rund 130 Mio. Euro ein EBITDA von ca. 16 Mio. Euro an, womit beide Kennzahlen gegenüber 2018 um mehr als 30 Prozent steigen sollten. Darüber hinaus berichte das Unternehmen von einer weiterhin lebhaften Nachfrage und habe im bisherigen Jahresverlauf einen Auftragseigang oberhalb der Erlöse verbuchen können. Obwohl die Dynamik der Neuaufträge bei separater Betrachtung zuletzt nachgelassen habe, sehe das Unternehmen dies lediglich als Ausdruck der üblichen Schwankungen und verspüre noch keine grundsätzliche Abkühlung.Noch wenig Messbares gebe es im Siliziumkarbid-Bereich, mit dem das Unternehmen große Erwartungen verknüpfe und der auch in den Analystenschätzungen eine zentrale Rolle spiele. Doch inzwischen würden sich die Marktsignale häufen, dass sich die Technologie tatsächlich durchzusetzen beginne, weswegen der Analyst für 2020 mit ersten Großaufträgen für entsprechende Kristallzuchtanlagen rechne. Auf dieser Basis halte Jakubowski sein Schätzszenario weiter für gut begründet und sehe den fairen Wert aktuell bei 16,20 Euro je Aktie.