Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

33,10 EUR +0,91% (09.09.2021, 11:55)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

33,10 EUR +0,76% (09.09.2021, 11:45)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (09.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PVA TePla: Orderbücher schwellen weiter an - AktienanalyseDie Aktie von PVA TePla (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) kannte im Juli kein Halten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mit dem Ausbruch über 28 Euro sei dem Titel ein neues 20-Jahreshoch gelungen. In der Spitze sei es bis auf 36,55 Euro nach oben gegangen. Als Kurstreiber hätten sich die Pläne des Großkunden Siltronic zum milliardenschweren Bau einer weiteren Fabrik in Singapur erwiesen, um die enorme Nachfrage bedienen zu können. Davon dürfte auch PVA profitieren, denn der Spezialist für Kristallzuchtanlagen und Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie gelte als einer der Top-Zulieferer für den Waferhersteller und dürfte bei den neuen Projekten vermutlich wieder mit an Bord sein, so die Überlegungen damals.Kurze Zeit später sei es soweit: Die Konzerntochter PVA Crystal Growing Systems habe von Siltronic einen Auftrag zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen zur Herstellung von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie im Volumen von 95 Mio. Euro erhalten. Die Order werde für PVA TePla in den Jahren 2023 bis 2025 umsatz- und ertragswirksam werden. Damit schwelle das ohnehin schon prall gefüllte Auftragsbuch der Gesellschaft weiter an. Im ersten Halbjahr habe das Unternehmen Neuaufträge im Wert von rund 90 Mio. Euro generiert - doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Vor allem die starke Nachfrage aus dem Halbleiter-Bereich sei dafür verantwortlich.Nicht zuletzt dank des jüngsten Kursanstiegs werde die PVA-Aktie per 20. September in den SDAX aufgenommen. Als nächste Kursmarke rücke das aus dem Jahr 2000 stammende Rekordhoch bei 38 Euro in Reichweite. Von der aktuellen Notiz aus seien das noch 17 Prozent. (Ausgabe 35/2021)Börsenplätze PVA TePla-Aktie: