Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (08.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin spekulativ zu kaufen.PVA TePla habe im letzten Jahr mit dem Umsatz und dem Ergebnis überzeugt, hervorragende Werte beim Auftragseingang und Auftragsbestand erzielt und mehrere wichtige Meilensteine erreicht. In Summe habe die letztjährige Entwicklung die Erwartungen gestützt, dass der Anlagenbauer vor einer längeren Wachstumsphase mit hohen Gewinnen stehe.Besondere Hoffnungen würden dabei mit dem Aufbau der Wafer-Industrie in China sowie mit dem Seriengeschäft mit Kristallzuchtanlagen auf Basis von Siliziumkarbid verbunden, mit denen das Unternehmen einen absehbar stark wachsenden Bedarf vor allem aus dem Automobilbereich adressieren wolle. Aber auch das zuletzt sehr stark wachsende Metrologiegeschäft, die seit dem letzten Jahr deutlich steigenden Bestellungen für die neuartigen Diffusionsschweißanlagen und das angestammte Geschäft mit Silizium-Kristallzuchtanlagen würden noch große Potenziale bieten.Nach Erachten des Analysten habe sich vor diesem Hintergrund die Eintrittswahrscheinlichkeit des von ihm unterstellten Schätzszenarios, das für die nächsten Jahre von einem stetigen Wachstum mit schrittweiser steigender Profitabilität ausgehe, im letzten Jahr spürbar erhöht. Jakubowski habe die Schätzungen deswegen in den Grundzügen unverändert gelassen und sie lediglich im Detail an die Abschlusszahlen 2018 und an die Unternehmensprognose für 2019 angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: