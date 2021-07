Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (22.07.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PUMA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) charttechnisch unter die Lupe.Im September werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 10 Titel auf dann 40 Indexmitglieder erweitert. Wenngleich die genaue Indexzusammensetzung noch nicht feststehe, sei die Aufstockung der 1. Deutschen Börsenliga aufgrund der größeren Diversifikation sowie der Einführung zusätzlicher Qualitätskriterien positiv zu werten. Die größte Indexveränderung der DAX-Geschichte würden die Analysten zum Anlass nehmen, um in einer losen Folge die charttechnischen Perspektiven der möglichen Aufstiegskandidaten auf den Prüfstand zu stellen. Ihre Serie möchten sie nun mit der Analyse der PUMA-Aktie fortsetzen.Bei dem Sportartikelhersteller sei der Haussetrend seit März 2020 absolut intakt - eine Erkenntnis, welche auch die Trendfolger MACD und RSL unterstreichen würden. Dennoch gebe es einen guten Grund, warum der Titel aktuell durchatme. Neben der runden 100er-Marke ergebe sich aus zwei unterschiedlichen Projektionen ein Fibonacci-Cluster bei 101,22/102,54 EUR. Während diese Zone den entscheidenden Katalysator für eine Fortsetzung der Rally markiere, würden die alten Hochpunkte bei 94/93 EUR als wichtiger Rückzugsbereich dienen. Erst unterhalb dieser Bastion wäre der grundsätzliche Haussemodus in Frage zu stellen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:102,95 EUR +1,83% (21.07.2021, 17:35)