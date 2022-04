Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

77,26 EUR +2,41% (20.04.1022, 17:35)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (21.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - PUMA: Warnschuss für Bullen - ChartanalyseDie PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) musste nach dem Allzeithoch bei 115,40 EUR vom 19. November 2021 einen deutlichen Abverkauf hinnehmen und fiel bis 7. März 2021 auf ein Tief bei 62,38 EUR ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit sei die Aktie fast auf den Aufwärtstrend seit Juni 2015 zurückgefallen. Nach diesem Tief habe sich der Wert an den Widerstandsbereich um 78,72 EUR erholt, sei aber im ersten Anlauf daran gescheitert. Nach einem Rücksetzer auf das kurzfristig log. 50% Retracement sei es zuletzt wieder zu einigen starken Tagen gekommen. Die Aktie nähere sich erneut dem Widerstandsbereich um 78,72 EUR an.Gelinge der PUMA-Aktie ein stabiler Ausbruch über den Widerstandsbereich um 78,72 EUR, dann ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Erholung seit 7. März 2022. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 90,85 EUR. Bei 93,44 EUR läge ein wichtiger Widerstandsbereich. Ein Rückfall in den gestern gebrochenen Abwärtstrend ab 5. Januar 2022 bei heute 75,71 EUR wäre erster Warnschuss für die Bullen. Ein Rückfall unter 70,64 EUR wäre ein Verkaufssignal, das auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 62,38 EUR hindeuten würde. (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:77,06 EUR -0,10% (21.04.2022, 08:13)