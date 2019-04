Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (26.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller habe sein starkes Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt und besser abgeschnitten als erwartet. Vor allem in zwei Märkten laufe es für die Herzogenauracher sehr gut. Die Aktie lege im frühen Handel zu und nehme Kurs auf das Rekordhoch. Wie viel gehe da noch für die Aktionäre?Dank einer robusten Nachfrage insbesondere in China und Amerika habe PUMA den Umsatz im ersten Quartal um knapp 17 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro gesteigert. Vor allem das Geschäft mit Textilien sei stark gelaufen.Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich um mehr als ein Viertel auf 143 Millionen Euro erhöht. Unter dem Strich habe PUMA mit 94,4 Millionen Euro rund 40 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Die Zahlen seien besser ausgefallen als von Analysten erwartet.Für das Gesamtjahr habe PUMA die Prognose bestätigt und gehe von einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund zehn Prozent aus. Das EBIT solle sich auf 395 Millionen bis 415 (2018: 337,4) Millionen verbessern. Ebenso strebe das Management eine deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses an.Die PUMA-Aktie reagiere mit einem Kursplus auf die Zahlen. Im frühen Freitagshandel lege die Aktie ein Prozent zu auf 536 Euro. Das Rekordhoch bei 550 Euro sei nur noch einen Hauch entfernt.Allerdings sei es nach den Q4-Zahlen so gewesen, dass die Aktie das Dip sehr schnell wieder ausgebügelt habe.PUMA sei kein Schnäppchen. Doch solange der Konzern liefere, dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der PUMA-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 26.04.2019)