Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (03.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern wolle aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Dividende aussetzen. Wegen der "stark negativen Auswirkungen" auf sein Geschäft werde der Vorstand der Hauptversammlung einen entsprechenden Vorschlag machen, habe PUMA am Freitag bekanntgegeben. Zudem solle der Vorstand zunächst im April zu 100% auf seine Gehälter verzichten. Danach werde die Situation neu beurteilt, habe ein Sprecher auf Nachfrage mitgeteilt.Angesichts der grassierenden Pandemie auch in Deutschland werde PUMA seine für den 7. Mai geplante Hauptversammlung nun digital und ohne physische Anwesenheit abhalten. Außerdem werde sich der Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal um eine Woche vom 30. April auf den 7. Mai verschieben.Es werde dauern, bis für die Sportartikelbranche wieder Normalität einkehre. Positiv sei allerdings, dass PUMA vor der Krise sehr gut dagestanden sei und die Marke hohe Wachstumsraten verbucht habe. Es spreche alles dafür, dass sich diese Entwicklung nach der Krise fortsetzen werde. Für Anleger mit langfristigem Investmenthorizont bedeute der Kursabsturz bei PUMA eine Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: