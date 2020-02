Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (21.02.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA: Rekordjahr freut Aktionäre - Wachstum trotz Coronavirus - AktienanalyseBei PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) läuft es derzeit rund, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Rekordjahr solle 2020 noch eins draufgesetzt werden. Während das Coronavirus das Ergebnis belasten könnte, sollten Fußball-EM und Olympische Spiele die Verkäufe ankurbeln.2019 seien die Schuhe, Shirts und Hosen von PUMA sehr gefragt gewesen. Die Marke mit der springenden Raubkatze habe ein Rekordergebnis erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz um 18,4% auf insgesamt 5,5 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe um 30,5% auf 440 Mio. Euro zugelegt. Gleichzeitig habe sich das Konzernergebnis um 40% auf 262 Mio. Euro verbessert. Dementsprechend habe sich auch das Ergebnis pro Aktie von 1,25 Euro im Jahr 2018 auf 1,76 Euro erhöht. Zudem könnten sich die Aktionäre voraussichtlich auf eine höhere Dividende freuen. Vorstand und Aufsichtsrat möchten der Hauptversammlung eine um 15 Cent erhöhte Dividende auf 0,50 Euro pro Aktie vorschlagen.Einen großen Beitrag zu dem sehr guten Ergebnis habe die Region Asien/Pazifik geleistet - besonders beliebt seien PUMA-Artikel in China und Indien gewesen. Insgesamt sei der Umsatz in der Region um 26% auf 1,56 Mrd. Euro geklettert. Dies entspreche rund 28% des weltweiten Umsatzes. Fast die Hälfte des Gesamtumsatzes würden nach wie vor die Schuhe ausmachen, dicht gefolgt von den Textilien, welche das stärkste Wachstum ausweisen würden.Trotz Coronavirus sei der Vorstandsvorsitzende Bjørn Gulden optimistisch für das laufende Jahr. Währungsbereinigt erwarte er einen Umsatzanstieg von rund 10% und ein operatives Ergebnis in einer Bandbreite zwischen 500 Mio. und 520 Mio. Euro. Für neuen Schwung könnten 2020 die beiden sportlichen Großveranstaltungen Fußball-EM und Olympische Sommerspiele in Tokio sorgen. Vor allem im Fußball hätten die Herzogenauracher ihr Engagement in den letzten Monaten stark ausgebaut. So habe mit Manchester City einer der größten und bekanntesten Vereine der Welt gewonnen werden können. Zudem sponsere PUMA mit Italien einen der Geheimfavoriten auf den EM-Titel. Aber auch bei den Olympischen Spielen könnte der Sportartikelhersteller ganz oben auf dem Siegerpodest stehen. Ein heißer Kandidat auf eine Medaille ist beispielsweise der neu unter Vertrag genommene 400-Meter-Weltmeister im Hürdenlauf, Karsten Warholm, so die Analysten der DZ BANK. (Veröffentlicht am 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: