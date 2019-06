Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (12.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Vorsicht, Täuschungsgefahr: Deutschlands Nummer Zwie unter den Sportartikelherstellern notiere an der Börse nun 90 Prozent unter dem alten Höchstkurs. Das Unternehmen habe einen Aktiensplit im Verhältnis eins zu zehn durchgeführt. Am Mittwoch gerate PUMA unter Druck, die Aktie durchbreche die bedeutende 50-Tage-Linie.Der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch habe sich damit als nicht nachhaltig herausgestellt. Nun gelte es erst einmal, die 50-Tage-Linie (verlaufe aktuell bei 54,22 Euro) zurückzuerobern. Gelinge das nicht, könnte es schnell in Richtung 100-Tage-Linie bei 51,43 Euro gehen. Sollte auch diese Unterstützung durchbrochen werden, würde schon die 200-Tage-Linie bei 47,74 Euro in den Fokus geraten.PUMA sei in der Tat hoch bewertet, auch wenn das Unternehmen nach wie vor sehr ordentlich wachse. Favorit des "Aktionär" bleibe adidas: Wer hier investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Wer noch nicht investiert ist, kann auf einen Pullback bei 230 Euro spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2019)