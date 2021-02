Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

86,18 EUR -0,62% (16.02.2021, 09:22)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (16.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PUMA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Seit Mai vergangenen Jahres notiere die Relative Stärke für die PUMA-Aktie dauerhaft oberhalb des Schwellenwertes von 1, welcher für technisch motivierte Anleger die Grenze zwischen einem Aufwärts- und einem Abwärtstrend definiere. Entsprechend könnten Investoren aktuell von einem grundsätzlichen Haussetrend ausgehen. Letzteres sei deshalb wichtig, weil die Analysten regelmäßig trendstarke Aktien herausfiltern würden, nach dem diese eine Konsolidierung durchschritten hätten. Die Atempause würden sie dabei an einem temporären Unterschreiten des unteren Bollinger Bandes im Tagesbereich festmachen. Im Rahmen des Pullbacks an die 23,6%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses seit März 2020 (80,83 EUR) sei auch diese Bedingung erfüllt worden. Damit sei derzeit eines der Lieblingssetups der Analysten erfüllt.Von charttechnischer Seite komme der Anstieg über die letzten beiden, fast deckungsgleichen Wochenhochs bei 85,20/85,40 EUR als endgültiger Signalgeber für eine Trendfortsetzung hinzu. Als Belohnung winke perspektivisch ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 93,44 EUR.Als Absicherung bietet sich die Haltezone aus dem oben gennannten Fibonacci-Level sowie den jüngsten Tiefs bei knapp 80 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 16.02.2021)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:86,14 EUR -0,60% (16.02.2021, 09:20)