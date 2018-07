Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

437,00 EUR -8,39% (26.07.2018, 13:26)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (26.07.2018/ac/a/d)



Das Unternehmen habe in Q2 den Umsatz um 8% steigern können. Währungsbereinigt habe der Umsatz sogar 15% über dem Vorjahresniveau gelegen. Noch stärker zeige sich die Entwicklung des Betriebsgewinns: plus 33% auf 58 Mio. Euro. Die Rohertragsmarge sei auf 48,6% (Vorjahr: 46,5%) geklettert.Trotz der positiven Geschäftsentwicklung belasse PUMA die Gesamtjahresprognose unverändert. Es werde mit einem operativen Ergebnis zwischen 310 und 330 Mio. Euro für 2018 gerechnet. Nach 238 Mio. Euro im Vorjahr stelle auch dies einen beachtlichen Sprung dar.Für PUMA sei es letztlich steil bergauf gegangen. In den letzten zwölf Monaten habe das Wertpapier um 42% zulegen können. Ausgehend vom aktuellen Kurs bei 455 Euro ist bis zum Analystenkonsens bei 497,21 Euro noch reichlich Luft nach oben, so Jan Heusinger von "Der Aktionär" in einer aktuellen PUMA-Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2018)