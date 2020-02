Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (20.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Strategie und erzielte Erfolge des Sportartikelherstellers PUMA würden das Analysehaus RBC überzeugen. Seine Anlage-Empfehlung komme zwar zugegebenermaßen spät, es gebe aber noch enormes Potenzial, habe Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe die Aktie von "sector perform" auf "outperform" gehoben. Das Kursziel habe er zugleich von 70 auf 90 Euro hochgesetzt und sehe damit aktuell noch Spielraum für Kursgewinne von knapp 10 Prozent.Dadhania sei zum einen positiv gestimmt für die gesamte Sportartikelbranche, und zum anderen ganz besonders für PUMA, dessen Wachstumsausblick überdurchschnittlich sei. Die Profitabilität liege ebenfalls über dem Branchenschnitt.Zudem sei das Managementteam stark und habe klare strategische Visionen. Die Unternehmensgröße ermögliche darüber hinaus auf mittlere Sicht Marktanteilssteigerungen und wachsende Ausschüttungen.Mit Blick auf die tags zuvor veröffentlichten starken Jahreszahlen und den Ausblick 2020 von PUMA habe der RBC-Experte zwar auf zurückhaltende Aussagen zum laufenden Quartal verwiesen. So habe PUMA informiert, dass die Coronavirus-Epidemie Auswirkungen auf das laufende Jahresviertel habe, doch wegen der unklaren Zukunftssicht seien interne Ziele und Budgets bislang nicht angepasst worden.Nachdem sich die Aktie von PUMA nach Bekanntgabe der Zahlen am Mittwoch bereits stark entwickelt habe, könne das Papier auch am heutigen Donnerstag seine positive Entwicklung fortsetzen. Mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 82,20 Euro sei die Aktie sogar die Stärkste Aktie des Tages im MDAX und liefere sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ProSiebenSat.1 Media."Der Aktionär" habe vor der PUMA-Zahlenvorlage im Rahmen der Titelstory in der aktuellen Ausgabe 08/2020 eine Kaufchance gesehen. "Grund zur Panik bei PUMA sieht "Der Aktionär" wegen des Corona-Ausbruchs nicht. Stattdessen können Anleger den Rücksetzer vom Allzeithoch zum (Nach-)Kauf nutzen", habe die Redaktion als Fazit geschrieben. Perfektes Timing! Zuletzt ist das Papier auf ein neues Allzeithoch gestiegen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.02.2020)Mit Material von dpa-AFX