Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

59,85 EUR +0,50% (11.07.2019, 18:20)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (11.07.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Lupenreiner Aufwärtstrend - AktienanalyseDie Aktie von PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) gehört auch in diesem Jahr zu den absoluten Lieblingen der Anleger: Um fast 40 Prozent ging es bis dato nach oben - von einem Rekord zum nächsten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die jüngsten Gewinne würden auf das Konto von HSBC gehen. Erst vergangene Woche habe die Bank das Kursziel für die Marke mit der Raubkatze von 62,50 auf 72,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Sportartikelhersteller könnte nach einem voraussichtlich starken zweiten Quartal seinen Umsatzausblick und womöglich auch die Ziele für das operative Ergebnis (EBIT) anheben, so Analystin Anne-Laure Bismut.PUMA habe sich für 2019 bisher ein währungsbereinigtes Umsatzplus von zehn Prozent und ein EBIT zwischen 395 und 415 Mio. Euro vorgenommen (Vorjahr: 337 Mio. Euro). Tatsächlich wäre alles andere als eine Prognoseerhöhung angesichts der bereits in den ersten drei Monaten erreichten Werte eine große Überraschung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Im Auftaktquartal sei das EBIT um elf Prozent auf den Rekordwert von 143 Mio. Euro gestiegen. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf 1,32 Mrd. Euro geklettert. Auch Vorstandschef Björn Gulden sehe daher bei der Prognose "natürlich noch Luft nach oben". (Ausgabe 27/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link