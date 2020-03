Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

49,70 EUR +3,24% (13.03.2020, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

50,25 EUR +6,91% (13.03.2020, 11:19)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (13.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) von 86 Euro auf 52 Euro.PUMA habe eine Gewinnwarnung (11.03.) veröffentlicht und rechne nun nicht mehr mit einer kurzfristigen Normalisierung der Coronavirus (Covid-19)-Situation, was die Voraussetzung für das Erreichen der Mitte Februar veröffentlichten Guidance für 2020 (u.a. währungsbereinigter Umsatzanstieg von rund 10% (Vj.: +17%); EBIT: +14% bis +18% y/y auf 500 bis 520 (Vj.: 440) Mio. Euro; deutlicher Anstieg des Konzernergebnisses (Vj.: 262) Mio. Euro) gewesen sei. Zwar verzeichne der Konzern nach eigenen Angaben erste ermutigende Signale in China (Umsatzanteil 2019: 14%; u.a. leichte Erholung der Kundenfrequenz), jedoch sähen sich nun andere Märkte der Region (Singapur, Malaysia, Japan, Südkorea) mit einem starken Umsatzrückgang konfrontiert. Zudem verzeichne PUMA in ganz Europa (Umsatzanteil 2019: 23%) eine niedrigere Kundenfrequenz.Der Konzern sehe sich aber ebenso wie der Rivale adidas aktuell nicht in der Lage, die Auswirkungen von Covid-19 auf die operative Entwicklung zu quantifizieren. Angesichts der sich rasch ausweitenden staatlichen Restriktionen (z.B. Absage von Großveranstaltungen mit über 1.000 Besuchern u.a. in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien; zunehmende Einschränkungen bzw. Aussetzung des Ligabetriebs im Profi- und Amateursportbereich) dürfte sich die negative Tendenz bei der Kundenfrequenz in Europa noch beschleunigen. Eine ähnliche Entwicklung deute sich nach Ansicht des Analysten auch in Nordamerika (v.a. USA) an.Lusebrink reduziere seine Prognosen für 2020 (EPS: 1,52 (alt: 2,06) Euro; DPS: 0,50 (alt: 0,60) Euro und 2021 (EPS: 2,17 (alt: 2,62) Euro; DPS: 0,60 (alt: 0,75) Euro) deutlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: