Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (04.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Aussicht auf zeitnahe Besserung? - AktienanalyseDie Corona-Pandemie hat bei PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) die erwartet deutlichen Spuren in der Bilanz hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei der Umsatz im Auftaktquartal - auch dank eines guten Jahresstarts in Europa und den USA - nur um 1,3 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro zurückgegangen. Weil der Konzern jedoch seine laufenden Kosten nicht so schnell habe einfangen können und zudem das renditestarke Geschäft in China Ende Januar komplett zum Erliegen gekommen sei, sei das operative Ergebnis in den ersten drei Monaten um die Hälfte auf 71,2 Mio. Euro, der Nettogewinn sogar um mehr als 60 Prozent auf 36,2 Mio. Euro eingebrochen.Aussicht auf zeitnahe Besserung? Fehlanzeige! Für das zweite Quartal gehe PUMA von einer nochmaligen Verschlechterung aus. Derzeit steuere man auf ein Umsatzminus von rund 50 Prozent zu, so Konzernchef Björn Gulden bei Bilanzvorlage. Der Firmenlenker habe sich dennoch kämpferisch gegeben - und habe ein baldiges Comeback versprochen: "Wir werden drei Phasen durchlaufen: die Krise überstehen, uns erholen und wieder wachsen", so Gulden.China befinde sich bereits in der Erholung. So gehe Gulden davon aus, dass bis spätestens Juni wieder normale Geschäfte auf dem Niveau des Vorjahres erreicht werden könnten. Und auch in Europa gebe es erste Anzeichen zur Hoffnung. Die Meinung, dass der Sportartikelhersteller dank der internationalen Lockerungen das Schlimmste hinter sich habe und bald wieder an alte Erfolge anknüpfen könne, scheine sich auch an der Börse durchzusetzen. (Ausgabe 22/2020)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:69,70 EUR +1,01% (04.06.2020, 10:29)