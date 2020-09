Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (25.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Der PUMA-Aktie sei der vorhergesagte Ausbruch geglückt. Starke Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike hätten zuletzt die ganze Sportartikelbranche beflügelt.Die PUMA-Aktie habe endlich aus ihrem dreimonatigen Seitwärtstrend ausbrechen können. Am 11. September habe der Kurs dabei die obere Begrenzungslinie, die am 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 72,35 Euro gelegen habe, durchbrochen. Nach einem Kurssprung (von 75,16 Euro auf 77,50 Euro) am Mittwoch sei der Wert aber am Widerstand bei 79 Euro abgeprallt.Aus charttechnischer Sicht könnten die überverkauften Indikator-Werte (Stochastik und MACD) darauf hindeuten, dass die PUMA-Aktie die Kurslücke schließe und dabei bis rund 75 Euro zurücksetze. Werde diese Zone erfolgreich getestet, sei eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand bei 79 Euro wahrscheinlich. Nach dieser Hürde sollte der Kurs das Allzeithoch bei 84,30 Euro ins Visier nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: