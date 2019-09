Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (19.09.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Allein seit Jahresbeginn 55% im Plus - AktienanalyseDer Sportartikelhersteller PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hat derzeit einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Geschäft laufe blendend, wie die jüngsten Zahlen zeigen würden. Um knapp 17 Prozent auf 1,23 Mrd. Euro sei der Umsatz im zweiten Quartal nach oben geklettert. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sogar um 39 Prozent auf 80,3 Mio. Euro angezogen. Die bereits hohen Erwartungen seien damit noch übertroffen worden. Besonders das stärkere Engagement im Fußball-Geschäft habe sich ausgezahlt. Zudem habe die Marke mit der Raubkatze weiter von starken Verkäufen in China sowie der Region Amerika profitiert.Der Konzern werde daher für das Gesamtjahr etwas mutiger: Der Umsatz solle währungsbereinigt statt um zehn Prozent nun um etwa 13 Prozent zulegen. Das EBIT solle auf 410 bis 430 Mio. Euro klettern. Bisher habe PUMA die Spanne um 15 Mio. Euro niedriger angesetzt. Die Reaktion der Anleger sei entsprechend ausgefallen: Die guten Zahlen und die Anhebung der Prognose hätten die PUMA-Aktien auf ein neues Rekordhoch getrieben. Seit Jahresbeginn hätten die MDAX-Titel gut 55 Prozent gewonnen.Gehe man nach Volker Bosse von der Baader Bank, sei jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Konsolidierung des Aktienkurses. PUMA sei zwar eine überzeugende Wachstumsstory, aber die Bewertung sei nun ausgereizt, so Bosse. Er habe daher seine Empfehlung auf "hold" belassen, habe aber das Kursziel von 57,50 auf 71,00 Euro angehoben, was beim aktuellen Stand von 67,83 Euro ein Aufwärtspotenzial von rund 4,7 Prozent impliziere. (Ausgabe 37/2019)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:68,05 EUR 0,00% (19.09.2019, 12:54)