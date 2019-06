Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (11.06.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Der Konzern habe am 10.06. den Anfang März angekündigten und von der Hauptversammlung (18.04.) genehmigten Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 umgesetzt. Jede bestehende Aktie sei dabei automatisch in zehn neue Aktien umgetauscht worden. Die Aktienanzahl habe sich entsprechend auf rund 150,8 Mio. Stück verzehnfacht. Die Beteiligungsverhältnisse würden unverändert bleiben.Der Aktiensplit sei nach Meinung des Analysten positiv zu werten und sei angesichts eines Aktienkurses von deutlich über 500 Euro auch notwendig gewesen, um die Aktie auch für Privatanleger wieder besser handelbar und damit attraktiver zu machen. Dies sollte sich positiv auf die Handelsumsätze (Xetra: durchschnittlicher Tagesumsatz 2019: rund 40.800 Stück) der PUMA-Aktie auswirken und dem Titel zusätzliche Kursimpulse liefern.Lusebrink reduziere seine Prognosen entsprechend der erhöhten Aktienanzahl für 2019 (EPS: 1,75 (alt: 17,49) Euro; DPS: 0,45 (alt: 4,50) Euro) und 2020 (EPS: 2,21 (alt: 22,12) Euro; DPS: 0,55 (alt: 5,50) Euro). Dem unsicheren globalen Handelsumfeld, den erhöhten Investitionen im Einzelhandel sowie dem Risiko eines "harten" Brexit stünden insbesondere die Chancen auf eine Konjunkturerholung in China (u.a. Senkung der Umsatzsteuer Anfang April), Impulse durch den Einstieg in das Basketball-Geschäft in den USA sowie den Aktiensplit (verbesserte Handelbarkeit der Aktie) gegenüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: