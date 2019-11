Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (28.11.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktie gerät etwas ins Stocken - AktienanalyseDer Sportartikelhersteller PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hat das dritte Quartal erneut mit Bestwerten abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 19 Prozent auf fast 1,5 Mrd. Euro sei das EBIT zwischen Juli und September um knapp ein Viertel auf rund 162 Mio. Euro geklettert. Unterm Strich hätten die Herzogenauracher 100,5 Mio. Euro - fast 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum verdient. "Das dritte Quartal endete als das beste Quartal, das PUMA je verzeichnet hat", habe PUMA-Chef, Björn Gulden, erklärt. Asien - vor allem China - und die USA seien die Wachstumstreiber geblieben, doch auch in Europa und angrenzenden Regionen hätten die Umsätze im dritten Quartal um fast zehn Prozent angezogen. Nach neun Monaten liege PUMA beim Umsatz mit 4,02 Mrd. Euro währungsbereinigt damit bereits um 16 Prozent über Vorjahr.Die Umsatzprognose für das laufende Jahr sei daher erneut angehoben worden. Statt um 13 Prozent sollten die Einnahmen in diesem Jahr nun um rund 15 Prozent zulegen. Die Zielspanne für das EBIT sei hingegen trotz eines kräftigen Anstiegs auf 385 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen nur leicht angepasst worden, auf 420 bis 430 Mio. Euro von zuvor 410 bis 430 Mio. Euro. Denn laut Gulden werde PUMA zum Ende des Jahres erstmals die US-Zölle für Importe aus China zu spüren bekommen. "Ohne Preiserhöhungen wird das EBIT dadurch - zumindest kurzfristig - beeinträchtigt werden", so der Manager.Die Rally der PUMA-Aktie sei daher seit Erreichen des Rekordhochs Mitte Oktober bei 73,90 Euro etwas ins Stocken geraten. Aktuell stehe der Wert bei rund 70 Euro. Ob die PUMA-Aktie den Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann, darüber dürften neben der Entwicklung im US-China-Handelsstreit letztendlich die Jahreszahlen des Konzerns am 19. Februar entscheiden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2019)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:69,30 EUR -1,28% (28.11.2019, 16:42)