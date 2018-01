Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

320,00 EUR -3,10% (18.01.2018, 17:56)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (18.01.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktie: Übernahmefantasie komplett verflogen - AktienanalyseSeit Jahren spekulierten Börsianer darauf, dass sich der PUMA-Großaktionär Kering den deutschen Sportartikelhersteller (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) irgendwann ganz einverleiben würde, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch daraus werde nun nichts. Im Gegenteil: Der französische Konzern - derzeit mit 86,3 Prozent an PUMA beteiligt - wolle sich künftig ganz auf das Kerngeschäft mit Luxusgütern konzentrieren und trenne sich daher von einem überwiegenden Teil seiner PUMA-Aktien. Rund 70 Prozent davon wolle Kering an seine Aktionäre weiterreichen. Die Folge: Kering-Großaktionär Artémis (halte knapp 41 Prozent an dem Luxusgüterkonzern) würde auch langfristiger Ankeraktionär von PUMA und künftig mit rund 29 Prozent an PUMA beteiligt. Die Transaktion bedürfe noch der Zustimmung der Hauptversammlung von Kering, die am 26. April 2018 stattfinden solle.PUMA habe die Entscheidung begrüßt, da Kering und Artémis starke Partner bleiben würden. Die Transaktion habe keinen Einfluss auf die aktuelle Strategie, so das Management. Nach dem Abschluss würde der PUMA-Streubesitz auf 55 Prozent steigen. Damit rücke der Aufstieg vom SDAX in den MDAX wieder näher. Ein Wechsel würde Käufe von Index-gebundenen Fonds nach sich ziehen, die PUMA in ihr MDAX-Portfolio aufnehmen müssten.Die Experten würden jedoch davon ausgehen, dass die negativen Effekte überwiegen würden: Zum einen sei die Übernahmefantasie auf einen Schlag komplett verflogen. Zum anderen würden Anleger befürchten, dass viele Streubesitz-Aktionäre von Kering ihre PUMA-Aktien sofort nach der Einbuchung abstoßen würden. Entsprechend sei es zu einem Kurseinbruch gekommen.Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:319,50 EUR -2,89% (18.01.2018, 17:35)