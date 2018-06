Börsenplätze PUMA-Aktie:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse der DZ BANK:Die ersten Vorrundenspiele der WM 2018 sind gelaufen, so die Analysten der DZ BANK im Kommentar zur PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in der aktuellen Veröffentlichung.Dabei habe es einige Überraschungen gegeben, wie das 1:1 der Schweiz gegen Titelfavorit Brasilien. Mit dem Punktgewinn hätten die Schweizer einen Achtungserfolg erzielt und hätten noch alle Chancen, um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren. Auf ein Weiterkommen der Eidgenossen werde auch PUMA hoffen, denn die Herzogenauracher würden das Schweizer Team ausrüsten. Hoffnungsträger Italien, dessen Mannschaftstrikots ebenfalls das Logo der springenden Raubkatze ziere, habe dagegen die WM-Qualifikation verpasst. Und so rüste PUMA bei der WM 2018 neben der Schweiz mit Serbien, dem Senegal und Uruguay eine überschaubare Zahl an Mannschaften aus. Dass Serbien und die Schweiz in der gleichen Gruppe spielen würden, möge vor diesem Hintergrund etwas unglücklich sein, schließlich wolle PUMA auf den Trikots auch nach der Gruppenphase Präsenz zeigen. Immerhin hätten Serbien und der Senegal mit ihren Siegen einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Uruguay stehe bereits im Achtelfinale.Die Finalbeteiligung einer der vier von PUMA ausgerüsteten Mannschaften wäre allerdings schon eine echte Überraschung. Doch zu überraschen vermöge der Konzern auch aus eigener Kraft. Die Zahlen für das erste Quartal 2018 würden dafür einen Beleg liefern. So seien Umsatz und Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum Jahresauftakt besser ausgefallen als vom Unternehmen erwartet. Von Januar bis März 2018 seien die Umsätze um 12,5% auf 1,13 Mrd. Euro gestiegen. Währungsbereinigt habe der Umsatzzuwachs sogar bei starken 21,5% gelegen. Bjørn Gulden, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der PUMA SE, habe darauf verwiesen, dass man in allen Regionen und Produktsegmenten ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet habe. Außerordentlich hoch sei der Zuwachs in der Region Asien ausgefallen, besonders in China seien Schuhe und Sportbekleidung der Marke PUMA gefragt gewesen. Die Nachfrage nach neuen Produkten mit einer höheren Marge habe sich positiv auf das EBIT ausgewirkt, das sich um 59,9% auf 112,2 Mio. Euro verbessert habe.Von der Fußball-WM erwarte sich PUMA positive Auswirkungen, auch ohne Italien. Laut Sportmarketing-Chef Johan Adamsson solle das Fußballgeschäft 2018 zweistellig wachsen. Durch die WM und neue Sponsorenverträge (u.a. AC Mailand, Borussia Mönchengladbach) sollten die Umsätze im Fußballgeschäft im zweiten Halbjahr anziehen. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand die Ziele nach dem sehr guten Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2018 angehoben. 2018 solle der Umsatz währungsbereinigt um 10% bis 12% steigen (zuvor: 10%) und das EBIT auf 310 bis 330 Mio. Euro zulegen (zuvor 305 bis 325 Mio. Euro).Darüber hinaus habe der Vorstand Ende März auf einem Investorentag einen positiven Ausblick für den Zeitraum von 2018 bis Ende 2022 gegeben. Für diese Periode erwarte das Management ein durchschnittliches währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 10% sowie einen Anstieg der EBIT-Marge auf rund 10% (2017: 5,9%). Vor allem in China sehe man weit überdurchschnittliches Wachstumspotenzial.Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung sehen die Analysten der DZ BANK in negativen Wechselkurseinflüssen sowie einem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China. PUMA produziere viele seiner Sportschuhe in China. Zölle auf diese Produkte könnten die Verbraucher in den USA dazu veranlassen, zu günstigeren Produkten von Wettbewerbern wie Nike zu greifen. Sollte es dazu kommen, könnte PUMA laut CEO Gulden darauf z.B. mit einer Verlagerung der Produktion von US-Produkten in andere Länder (z.B. Vietnam) reagieren oder Einbußen bei der Marge in Kauf nehmen, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 22.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link