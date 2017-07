Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlichen Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf, Tretorn, Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.puma.com (18.07.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktie: Beeindruckende Kursausschläge! ChartanalyseEin Blick auf den langfristigen Kursverlauf der Aktie des Sportartikelherstellers PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) offenbart bereits in 2007 ein Jahreshoch bei 351,70 Euro, von wo aus die Kursnotierungen bis zum Jahreswechsel 2008/2009 auf ein Verlaufstief von 101,47 Euro zurück gefallen sind, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nur kurz darauf habe sich der Wert wieder dynamisch erholt und sei in eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 200,00 sowie grob 260,00 Euro eingeschwenkt. Nach einem finalen Rücksetzer auf 140,95 Euro in 2015 hätten sich Käufer dem Wertpapier wieder angenommen und förmlich das Wertpapier in diesem Jahr auf ein Verlaufshoch von 375,10 Euro aufwärts katapultiert. Damit habe das Papier zwar kurzzeitig die Jahreshochs aus 2007 übertroffen, sei wenig später in einen kurzfristigen Abwärtstrend zurückgefallen, der an dieser Stelle jedoch als bullische Flagge interpretiert werden könne!Aber auch die bisher veröffentlichten Geschäftszahlen würden für eine weiter steigende PUMA-Aktie sprechen, für das zweite Quartal 2017 würde nun eine operativer Gewinn von 205,- bis 215,- Millionen Euro in Aussicht gestellt. Zudem rechne die Konzernleitung bereinigt um Währungseffekte mit einem Umsatzanstieg um 12 bis 14 Prozent, zuvor habe das Management noch mit einem Plus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gerechnet. Am 26. Juli werde der Konzern endgültige Daten zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal nennen.Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:349,80 EUR +1,41% (18.07.2017, 10:28)