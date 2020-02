Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

72,40 EUR -2,82% (27.02.2020, 11:34)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (27.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: 2019 besser abgeschnitten als erwartet - AktienanalysePUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hat seine Jahreszahlen vorgelegt und dabei seine eigene Prognose übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei 2019 währungsbereinigt um 17 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro gewachsen. PUMA selbst habe nur mit einem Plus von 15 Prozent gerechnet. Auch ergebnisseitig habe PUMA besser abgeschnitten als gedacht. Geplant gewesen sei ein EBIT zwischen 420 bis 430 Mio. Euro. Herausgekommen seien 440 Mio. Euro - und damit gut 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich sei der Gewinn sogar um 40 Prozent auf 262 Mio. Euro nach oben gesprungen. Das lohne sich auch für die Aktionäre: Die Dividende solle um 15 Cent auf 50 Cent erhöht werden.Wachstumstreiber seien erneut China und Indien gewesen. In der Region Asien/Pazifik hätten die Umsätze um 26 Prozent angezogen. Aber auch in Amerika (plus 21 Prozent) und Europa (plus 11 Prozent) habe PUMA zweistellig zulegen können. Auf dem alten Kontinent habe PUMA sogar erstmals mehr als zwei Mrd. Euro Umsatz geschafft. Noch mehr als von den aktuellen Zahlen hätten sich Anleger allerdings vom Ausblick locken lassen. Zwar habe der Konzern eingeräumt, dass das erste Quartal durch das Coronavirus belastet werden dürfte. So seien zurzeit mehr als die Hälfte der Läden in China geschlossen, zudem seien deutlich weniger chinesische Touristen in andere Länder Asiens gereist.Das Management hoffe jedoch auf eine schnelle Normalisierung und peile daher für das Sportjahr 2020 mit der Fußball-EM und den Olympischen Spielen in Japan erneut einen Umsatz- und Gewinnsprung an. Konkret erwarte PUMA bei den Erlösen einen währungsbereinigten Anstieg um zehn Prozent und ein EBIT zwischen 500 und 520 Mio. Euro. Auch der Nettogewinn solle sich deutlich verbessern. (Ausgabe 08/2020)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:72,40 EUR -2,75% (27.02.2020, 11:20)