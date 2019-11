Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Die PSI Software AG setze weiter auf Investitionen, auch wenn schon ein Großteil der Produkte auf die Technologieplattform des Konzerns umgestellt sei. Neben den Investitionen in die übernommene Gesellschaft stünden derzeit besonders Investitionen in eine stärker automatisierte App-Store-Cloud-Unterstützung auf der Agenda. Ziel sei hierbei, in Zukunft eine höhere Anzahl an Lizenzen vergeben zu können.Auch im Bereich der Digitalisierung würden sich in den kommenden Jahren noch enorme Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Zahlreiche Branchen und Unternehmen würden erst langsam beginnen, sich mit diesem wichtigen Zukunftsthema zu beschäftigen. Das Management rechne vor allem im Bereich der Leittechnik sowie bei Automotive und Logistik mit einer anhaltend hohen Nachfrage.Weiteres Potenzial ergebe sich ebenfalls aus der wachsenden Bedeutung der Klimapolitik. Allein aus dem geplanten Klimaschutzprogramm 2030 in Deutschland könnten rund 100 Mio. Euro zusätzliche Investitionen in Leitsysteme fließen. Angesichts der Marktposition von PSI bestünden gute Chancen, einen Teil dieser potenziellen Aufträge zu erhalten. Da das Klimathema aber auch weltweit auf die Agenda rücke, würden sich im internationalen Geschäft ebenfalls zusätzliche Potenziale eröffnen.Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziere der Analyst einen Anstieg beim Ergebnis je Aktie auf 1,10 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau bedeute dies ein KGV von 17,4. Angesichts der hervorragenden Positionierung des Unternehmens rechne der Analyst auch in den kommenden Jahren weiterhin mit einer positiven Geschäftsentwicklung.Die erfreuliche Entwicklung habe seit Ende August auch dem Börsenkurs deutlich Auftrieb verliehen. Vor dem Hintergrund der von Renner erwarteten merklichen Ergebnissteigerungen billige er der PSI-Aktie ein 2021er-KGV von 20 zu.Auf dieser Basis bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung, die PSI-Aktie zu kaufen, erhöht jedoch sein Kursziel für den Softwarespezialisten geringfügig von 21 Euro auf 22 Euro. (Analyse vom 15.11.2019)