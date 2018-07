Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. (31.07.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) weiterhin hinzuzufügen.Q2 18 sei ein weiteres Quartal mit einem starken Auftragseingang bei PSI gewesen (+27% auf EUR 42 Mio.). Dabei hätten sowohl die Segmente Energiemanagement als auch Produktionsmanagement zum Anstieg beigetragen. Der Umsatz, der um 11,5% auf EUR 48,8 Mio. (Q2 17: EUR 43,8 Mio.) gestiegen sei, und das EBIT, welches mit 9,4% Zuwachs EUR 3,4 Mio. (Q2 17: EUR 3,1 Mio.) betragen habe, hätten nahe bei den Analystenprognosen gelegen. PSI sei gut positioniert, um die Guidance des Managements für das Gesamtjahr in Höhe von EUR 200 Mio. beim Umsatz und ein EBIT von mehr als EUR 15 Mio. zu erreichen.Simon Scholes, Analyst von First Berlin, behält seine "add"-Empfehlung sowie sein Kursziel von EUR 18,00 bei. (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze PSI-Aktie: