Börsenplätze PSI Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

46,00 EUR +1,32% (11.11.2021, 10:13)



Xetra-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

45,90 EUR +0,22% (11.11.2021, 10:00)



ISIN PSI Software-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI Software-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI Software-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. (11.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) von "verkaufen" auf "halten" herauf.Die PSI Software AG befinde sich im laufenden Geschäftsjahr 2021 ganz klar auf Erfolgskurs. In den ersten neun Monaten hätten sowohl der Umsatz als auch vor allem das Ergebnis deutlich ausgebaut werden können. Angesichts der weiteren Fortschritte im Hinblick auf die PSI-Plattform habe der Analyst seine Margenschätzungen für die kommenden Jahre erhöht.Die Vorteile der partnerfähigen Konzernplattform würden sich ganz eindeutig im Segment Produktionsmanagement zeigen. Dort seien die Produkte bereits auf die Plattform umgestellt und PSI habe hier in den ersten drei Quartalen eine stattliche EBIT-Marge von 13,1 Prozent erwirtschaftet. Das Segment Energiemanagement befinde sich noch in der Umstellung, mit der Einführung des neuen Leitsystems, das auf der PSI-Plattform basiere, erwarte der Analyst auch dort kontinuierlich steigenden Margen. Im bisherigen Jahresverlauf sei hier zumindest der Sprung über die Marke von 6 Prozent gelungen.Für die weitere Entwicklung der Gesellschaft sei der Analyst unverändert positiv gestimmt, zumal nach Ende des dritten Quartals weitere größere Aufträge eingegangenen seien. Die umfassende Digitalisierung sowie zahlreiche Zukunftsbranchen, in denen PSI hervorragend positioniert sei, würden dem Unternehmen auch in den kommenden Jahren immense Wachstumschancen eröffnen. Bei den Themen Energie und Klimaschutz werde das erwartete Wachstum noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.Auf dieser Basis setzt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Rating für den PSI-Anteilsschein wieder von "verkaufen" auf "halten" herauf. (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link