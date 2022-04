5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. (04.04.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.Die PSI Software AG habe das vergangene Geschäftsjahr 2021 mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Besonders erfreulich seien hierbei die Fortschritte in der Marge, die durch die PSI-Plattform generiert würden. Dies zeige sich am deutlichsten im Segment Produktionsmanagement. Dort seien die Produkte bereits auf die Plattform umgestellt und die Gesellschaft habe hier im vergangenen Jahr eine erneute deutliche Margensteigerung von 12,0 auf 15,3 Prozent erwirtschaftet.Dagegen würden im Segment Energiemanagement noch die Umstellungen laufen. Durch das neue Leitsystem, das auf der PSI-Plattform basiere, würden die Aktienanalysten von GSC Research auch hier kontinuierlich steigende Margen erwarten. Immerhin habe das Unternehmen auch hier eine Margenverbesserung um einen Prozentpunkt erreicht. Vor allem der stark positive Trend im Bereich der Elektrischen Energie sollte dem Segment Energiemanagement in den kommenden Jahren deutliches Wachstumspotenzial eröffnen.Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen seien die Aktienanalysten von GSC Research für die weitere Entwicklung der Gesellschaft weiterhin positiv gestimmt. Die weiter wachsende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei würden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.Belastungen könnten allerdings aus dem Russland-Ukraine-Konflikt resultieren. Die Aktienanalysten von GSC Research sähen PSI aber gut gerüstet, etwaige in Russland wegfallende Aufträge durch andere Bereiche zu kompensieren, zumal PSI mit einem hohen Auftragsbestand von 160 Mio. Euro in das Jahr 2022 gestartet sei. Zudem habe die Gesellschaft erst vor kurzem eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit ArcelorMittal vermeldet.Auf dieser Basis bestätigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung, die Aktie der PSI Software AG zu halten, an schwachen Tagen können aber auch (Zu-)Käufe getätigt werden. (Analyse vom 04.04.2022)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.