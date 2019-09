Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

17,20 EUR -1,71% (04.09.2019, 10:07)



Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

17,25 EUR -1,43% (04.09.2019, 11:00)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (04.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Die Aktie von PSI liege fest im Markt. Der massive Rückgang auf dem deutschen Kurszettel habe das Papier nicht interessiert. Derzeit präsentiere sich das Softwarehaus auf der Herbstkonferenz von Equity Forum. Wie zu hören sei, würden die Geschäfte ordentlich laufen. Der Verlauf des Q3 schließe sich an das positive Halbjahr an, die Prognose für 2019 stehe felsenfest. CEO Harald Schrimpf rechne in diesem Jahr mit einem Umsatzwachstum von 10% auf 220 Mio. Euro. Das EBIT solle sich auf mindestens 17 Mio. Euro belaufen. Die EBIT-Marge von 7,7% sei ausbaufähig. Spätestens im Jahr 2022 wolle der CEO mit einer Marge von 10% wirtschaften. Aktuell stehe in der Prognose für 2022 noch ein Umsatz von 235 Mio. Euro. Das sei natürlich viel zu konservativ. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden organisch mindestens 260 Mio. Euro erwarten. Herr Schrimpf, bitte Prognose anheben!Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" haben in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die PSI-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 04.09.2019)Börsenplätze PSI-Aktie: