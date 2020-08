Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

Krefeld (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.PSI Software habe mit den Zahlen für das zweite Quartal erneut seine Robustheit in Corona-Zeiten unter Beweis gestellt. Zwar leide der Konzern in einigen Teilbereichen, insbesondere bei Produktionsmanagementlösungen für die Automotive-Industrie, das werde aber durch eine positive Entwicklung in anderen Geschäftsfeldern (bspw. Energiemanagement Europa und Nordamerika) fast vollständig kompensiert. So habe das Unternehmen im zweiten Quartal den Umsatzrückgang auf 1,2% begrenzen können, die Erlöse hätten bei 54,6 Mio. Euro gelegen. Etwas stärker leide das operative Ergebnis, doch auch der EBIT-Rückgang von 16,2% auf rund 3 Mio. Euro erscheine im gesamtwirtschaftlichen Kontext moderat. Und der Auftragseingang der Gesellschaft sei zwischen April und Juni sogar stabil gewesen (45 Mio. Euro) und in den ersten sechs Monaten (142 Mio. Euro) nur minimal unter dem Rekordwert (141 Mio. Euro) des Vorjahres.Für das Gesamtjahr rechne PSI weiter mit einem Rückgang der Erlöse um bis zu 5% und des EBIT um bis zu 20%. Allerdings sehe das Management auch Anzeichen für eine weitere Belebung der Nachfrage. Sollte sich das bestätigen, werde für den Herbst eine Anhebung der Prognose in Aussicht erstellt. Das wäre ein Ausrufezeichen im Corona-Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PSI-Aktie: