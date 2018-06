Börsenplätze PSI-Aktie:



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte, Lösungen und komplette Systeme für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber.



PSI beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter an elf deutschen und 17 internationalen Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 176,9 Millionen Euro. Die PSI Software AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. (29.06.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) von "halten" auf "kaufen" herauf.Die Transformation vom Projekthaus zum umfassenden Produktanbieter mache sich positiv im Zahlenwerk der PSI Software AG bemerkbar. So habe die Gesellschaft die Profitabilität in 2017 weiter ausbauen können. Der Analyst rechne auch in den kommenden Jahren mit einer weiteren Steigerung der Margen. Um dies zu erreichen, investiere PSI unverändert stark in Forschung und Entwicklung.Dabei profitiere die Gesellschaft auch vom zunehmenden Trend zur Digitalisierung. Diese Entwicklung werde sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, denn in der Wirtschaft bestehe hier noch Nachholpotenzial, um die künftigen Herausforderungen meistern zu können. Entsprechend böten sich hier für die PSI Software AG weitere Wachstumsmöglichkeiten. Auch im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Elektromobilität sehe der Analyst PSI nach den Investitionen der Vergangenheit hervorragend positioniert, um von diesem Wachstumsmarkt zu profitieren.Nach der Migration weiterer Produkte auf die einheitliche Softwareplattform strebe der Vorstand eine Ausweitung der verkauften Stückzahlen an. Dabei erwarte der Analyst in den kommenden Jahren auch eine Erhöhung des Umsatzanteils bei Lizenzen und Wartung. Im laufenden Jahr rechne der Vorstand bereits mit Wartungserlösen sowie Upgrade- und Cloudumsätzen von mehr als 60 Mio. Euro.Nachdem der Börsenkurs trotz der hervorragenden Geschäftsentwicklung in den letzten Wochen zurückgekommen ist, hebt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, auch seine Einschätzung für die PSI-Aktie von "halten" auf "kaufen" an. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link