Kurzprofil PSI AG:



Die PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. (30.03.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) weiterhin hinzuzufügen und erhöht das Kursziel von EUR 13,00 auf EUR 14,00.Das Jahresergebnis sei hauptsächlich wegen eines Wiedererstarkens der Profitabilität beim südostasiatischen Geschäft, PSI Incontrol, stärker als von Scholes erwartet ausgefallen. PSI-Geschäfte wie Incontrol, Metals und Öl/Gas dürften 2017 von der Rohstoffpreiserholung des vergangenen Jahres profitieren. Die Investitionen in die elektrische Energieinfrastruktur durch die großen deutschen Versorger würden nach dem Photojahr 2016 wohl weiter abnehmen. Dennoch dürften ein hoher Auftragsbestand und stärkere Umsätze mit den deutschen Stadtwerken 2017 für zunehmenden Umsatz und Gewinn bei diesem Geschäft sorgen.Der Analyst gehe davon aus, dass der Abschluss zahlreicher Produktmigrationen auf die neue in größerem Maße adaptierbare Softwareplattform der PSI dem Wachstum auch förderlich sein werde. Die Managementguidance für 2017 laute: eine Steigerung des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT von EUR 12-15 Mio. Der Analyst habe seine Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2017 um 2,0% bzw. 6,2% nach oben revidiert und die Zahlen für die darauf folgenden Jahre ebenfalls nach oben angepasst. Er sehe den fairen Wert der PSI-Aktie nun bei EUR 14,00 (vorher: EUR 13,00).Börsenplätze PSI-Aktie: