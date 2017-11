Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

19,035 EUR +6,33% (06.11.2017, 19:52)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte, Lösungen und komplette Systeme für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber.



PSI beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter an elf deutschen und 17 internationalen Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 176,9 Millionen Euro. Die PSI Software AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. (06.11.2017/ac/a/nw)

Berlin (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Analyst von First Berlin, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "hinzufügen"-Empfehlung für die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).PSI profitiere weiterhin sowohl von einem zyklischen Aufschwung im Geschäftsfeld Produktionsmanagement als auch von einer strukturellen Erhöhung der Nachfrage im Energiemanagement. Reorganisationen und Unternehmensaufspaltungen würden die Bereitschaft der deutschen Energiemanagementkunden erhöhen, in neue digitale Geschäftsmodelle zu investieren. Der Q3-Bericht sei wieder einmal ein Beleg für die zunehmenden Geschäftsmöglichkeiten wie zum Beispiel Sektorkopplung und Netzführung als Dienstleistung, die die voranschreitenden Energie-, Mobilitäts- und Wärmewenden kreieren würden. Scholes habe seine Gewinnprognosen nach oben angepasst und sein Kursziel von 17 auf 20 Euro angehoben, um die an Dynamik gewinnende Übernahme der Lösungen von PSI zu berücksichtigen.Simon Scholes, Analyst von First Berlin, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine "hinzufügen"-Empfehlung für die PSI-Aktie bestätigt. (Analyse vom 06.11.2017)Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:18,91 EUR +3,05% (06.11.2017, 17:36)