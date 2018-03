Börsenplätze PSI-Aktie:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte, Lösungen und komplette Systeme für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber.



PSI beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter an elf deutschen und 17 internationalen Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 176,9 Millionen Euro. Die PSI Software AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. (21.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Dr. Norbert Kalliwoda von DR. KALLIWODA Research:Dr. Norbert Kalliwoda, Analyst der DR. KALLIWODA Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Für die Zahlen für Q4/2017, die am kommenden Donnerstag, den 22. März veröffentlicht würden, erwarte er einen Umsatz von 189,2 Millionen Euro und ein EBIT von 14,5 Millionen Euro. Im Vergleich zu seiner letzten Aktualisierung vom Januar 2018 sei dies eine geringfügige EBIT-Reduktion von 0,3 Mio. Euro, da Kalliwoda weiterhin von Belastungen im Infrastrukturmanagement für Markteintrittsprojekte ausgehe. Dennoch sehe er eine EBIT-Verbesserung von über ca. 22% für 2017 im Vergleich zu 2016. Für 2018 habe er seine Schätzungen leicht angepasst, weil er aufgrund der Trump-Strafzölle insbesondere für die Stahlindustrie Gegenwind sehe. Kalliwoda erwarte für 2018 einen Umsatz von 199,6 Mio. Euro und ein EBIT von 15,9 Mio. Euro (die alten Schätzungen in der letzten Aktualisierung im Januar hätten bei 202,5 Mio. Euro und das EBIT bei 16,8 Mio. Euro gelegen).Das Unternehmen profitiere sowohl von einer zyklischen Erholung im Produktionsmanagementgeschäft als auch von einem strukturellen Nachfrageanstieg bei Energy Mgmt. Aufgrund des Wachstums im Industrie- und Energiegeschäft sei der Umsatz des Konzerns um 4% auf 133, 1 Mio. Euro (9M/2016: 127,9 Mio. Euro), das EBIT um 18% auf 8,2 Mio. Euro (9M/2016: 6,9 Mio. Euro) gestiegen. Das Konzernergebnis sei um 17% auf 4,6 Mio. Euro (9M/2016: 3,9 Mio. Euro) gestiegen. In den nächsten Jahren erwarte Kalliwoda aufgrund positiver Veränderungen in der Energie- und Automobilindustrie (Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs) kontinuierlich steigende Gewinnmargen.Kalliwoda halte an seiner positiven Haltung gegenüber den Aktien des Unternehmens fest und sehe dieses Engagement auch im laufenden Jahr als eine der besten Adressen unter den in Europa notierten Anbietern von Energiekontrollsystemen. Die Gründe dafür seien weiterhin fünffach: (1) wachsende Geschäftschancen, die die Übergänge Energie, Elektromobilität und Wärme für PSI schaffen würden, (2) stetige Ausweitung der Investitionen in der Business Unit Production Management und eine strukturelle Nachfragesteigerung in der Business Unit Energy Management, (3) Privatisierungen in südostasiatischen Versorgungsunternehmen könnten Perspektiven für ein wachsendes Infrastrukturmanagement-Geschäft schaffen, (4) ein Boom im Smart-Grid-Markt werde aufgrund der steigenden Nachfrage nach Strom aus neuen Märkten (Elektroautos, Kryptowährung) erwartet (5) mögliche Synergien aus den drei Geschäftsbereichen aufgrund der Elektrifizierung des ÖPNV. Der Analyst erwarte daher, dass die Geschäftsfelder der PSI "zusammenwachsen" würden.Dr. Norbert Kalliwoda, Analyst der DR. KALLIWODA Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Aktie für die PSI-Aktie mit einem Kursziel von 20,60 Euro bestätigt. (Analyse vom 21.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link