Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PSI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

17,05 EUR -1,16% (09.08.2019, 12:02)



Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

17,05 EUR -0,29% (09.08.2019, 11:34)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (09.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Die PSI Software AG komme ihrem Ziel eines umfassenden Produktanbieters immer näher. Denn immer mehr Produkte seien bereits auf die Technologieplattform des Konzerns umgestellt. Trotz allem investiere das Unternehmen weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um den Technologievorsprung gegenüber den Wettbewerbern aufrecht zu erhalten. Zusätzliche Investitionen würden derzeit auch in den übernommenen Bereich fließen, um die dortige Gesellschaft wettbewerbsfähig aufzustellen.Als Wachstumstreiber in den kommenden Jahren werde das Thema Digitalisierung fungieren. Zahlreiche Branchen stünden hier erst am Anfang und hätten noch umfangreiche Investitionen vor sich, um sich entsprechend am Markt zu positionieren. Branchen wie die Logistik oder auch Gesellschaften im Bereich der Elektrizität würden sich bei der Digitalisierung noch enorme Wachstumspotenziale eröffnen. Der Vorstand rechne in Zukunft auch mit einer anhaltend hohen Nachfrage aus den Sparten Logistik und Automotive sowie der Leittechnik für Strom- und Gasnetze.Mit der Übernahme von PRINS habe die Gesellschaft zudem ihre Position bei Netzleitsystemen ausgebaut. Im laufenden Jahr würden hier zwar Integrationskosten anfallen, mittelfristig sollte der Zukauf nach der abgeschlossenen Schulung der Mitarbeiter aber ebenfalls zum Ergebniswachstum beitragen. Weitere Zuwächse erwarte das Management auch im Bereich des margenstarken Lizenz-, Wartungs-, Upgrade- und Cloud-Geschäfts. Gehe der Ausbau dieser margenträchtigen Geschäfte weiter voran, rechne der Analyst auf mittlere Sicht mit zweistelligen Ergebnismargen im PSI-Konzern.Die aktuelle Marktschwäche habe auch den PSI-Kurs wieder etwas zurückkommen lassen. Darauf basierend sehe der Analyst nun erst recht eine gute Einstiegschance in die Aktie des Softwarespezialisten, zumal er im kommenden Jahr mit einem überproportionalen Gewinnanstieg rechne. Angesichts der positiven Zukunftsaussichten belasse er seine Einstufung trotz der leichten Schätzungsanpassungen unverändert.Dementsprechend empfiehlt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, die PSI-Aktie bei einem Kursziel von 21,00 Euro weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 09.08.2019)