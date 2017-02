Am Rande eine Treffens mit Kanadas Premierminister hatte Merkel am Freitag darüber informiert, dass es mit Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig einen Koordinator von Bund und Ländern für die Opel-Übernahmeverhandlungen gebe.



Der Opel-Mutterkonzern General Motors verhandelt mit dem französischen Autohersteller PSA Peugeot Citroën über eine Opel-Übernahme. Ein möglicher Deal würde "die PSA-Gruppe sowie Opel in die Lage versetzen, ihre Position auf dem sich rasch verändernden europäischen Markt zu verbessern", so GM-Chefin Mary Barra.

Bundeskanzlerin über alle Schritte im Bilde



Sprecher der zuständigen Ressorts hatten zuvor Gespräche ihrer Minister mit der französischen Regierung angekündigt. Die Bundeskanzlerin werde dabei "über alle Schritte stets im Bilde sein", so Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch (15. Februar). Der Bundesregierung sei an einer "erfolgreichen Zukunft von Unternehmen und Standorten sehr gelegen".



Das Bundeswirtschaftsministerium hatte bestätigt, dass Bundesministerin Brigitte Zypries mit Betriebsrat, Gewerkschaften und Opel-Management spreche. Es sei aber zu früh, um eine Bewertung abzugeben. Ziel sei es, die Arbeitnehmer in die weiteren Verhandlungen voll einzubeziehen und Arbeitsplätze zu sichern.



Als Vertreter der Bundesregierung begleitet Matthias Machnig, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, die Verhandlungen zwischen PSA und General Motors. Er fungiert zugleich als Ansprechpartner für die Gewerkschaften und die Bundesländer mit Opel-Standorten. (Pressemitteilung vom 21.02.2017) (22.02.2017/ac/a/m)





Das habe PSA-Vorstandschef Tavares der Kanzlerin in einem Telefonat zugesichert, so Regierungssprecher Seibert. Der Vorstandsvorsitzende der französischen PSA-Gruppe, Carlos Tavares, habe gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel außerdem betont, "dass beide Unternehmen einander gut ergänzen", so Regierungssprecher Steffen Seibert weiter. PSA werde die "Eigenständigkeit von Opel im Konzernverbund erhalten und die Standort-, Investitions- und Beschäftigungsgarantien übernehmen".