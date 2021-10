Börsenplätze PRO DV-Aktie:



Die PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u.a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefónica, Vodafone, thyssenkrupp, Telekom. (29.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PRO DV-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) nach wie vor spekulativ zu kaufen.PRO DV habe im ersten Halbjahr eine stabile Gesamtleistung erzielt, auf deren Basis und dank spürbarer Kosteneinsparungen das EBITDA habe gesteigert werden können. Da aber gleichzeitig auch die Abschreibungen spürbar gestiegen seien, seien das Halbjahres-EBIT und der Halbjahresüberschuss rückläufig gewesen.Im Hinblick auf das Gesamtjahr habe PRO DV aber das Ziel einer Ergebnissteigerung bestätigt. Mit den Zahlen per Ende August, die im Rahmen der Hauptversammlung bekannt gegeben worden seien, habe das Management diese Prognose nochmals untermauert. Denn die dort gemeldeten Achtmonatswerte für das EBITDA (148 Tsd. Euro) und das EBIT (63 Tsd. Euro) hätten bereits über dem Niveau des gesamten Geschäftsjahres 2020 gelegen.Dementsprechend würden auch die Aktienanalysten von SMC Research in ihren Schätzungen für 2021 von einem Umsatz- und Ergebniswachstum ausgehen. Allerdings hätten sie dessen Ausmaß leicht reduziert, weil die von ihnen unterstellte Erweiterung der personellen Kapazitäten bisher nicht geglückt sei. Da dies aber auch eine zentrale Voraussetzung für das von den Aktienanalysten von SMC Research modellierte Wachstumsszenario sei, hätten sie auch die Wachstumsraten für die nächsten Jahre nach unten revidiert.Deswegen bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil "speculative buy" für die PRO DV-Aktie, wobei der spekulative Charakter des Urteils vor allem aus der geringen Größe des Unternehmens und der dadurch bedingten Anfälligkeit selbst für kleinere Störereignisse resultiere. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link